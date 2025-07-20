بعد حبسه سنتين.. تطور قضائي عاجل بشأن "شهاب من الجمعية"

كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة 17 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف سائق التوكتوك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية"، على حكم حبسه سنتين وإيداعه في مؤسسة عقابية.

وكانت محكمة جنح الطفل بالأميرية قد أصدرت حكمها على سائق التوكتوك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" بالحبس سنتين، وإيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص باستخدام أداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

وفي وقت سابق، أوضح المحامي هاني محمد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهم كان يقود التوكتوك بسرعة جنونية وبأسلوب استعراضي، متجاوزًا السيارات بطريقة خطرة تُعرف بـ"الغرز"، ما تسبب في احتكاكه بسيارة المجني عليه، أثناء سيره على طريق الأوتوستراد.

وأضاف أن سائق سيارة ملاكي أخرى، كان يرافق أسرته، أوقف "شهاب" على الطريق، وفي تلك الأثناء وصل المجني عليه لمعاتبته على قيادته المتهورة التي عرّضت حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المحامي إلى أن موكله بدأ في توثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول، بعد أن تلفّظ المتهم بألفاظ نابية، واستل أداة حادة (مفك) كانت بحوزته، مهددًا بها الحاضرين.

كما نفى محامي المجني عليه ما أثير من جانب أسرة المتهم بشأن كون الفيديو "مجتزأ"، مؤكدًا أن موكله لجأ إلى التصوير كوسيلة حماية، وأرسل المقطع لإحدى الصفحات التي اعتقد بتبعيتها لوزارة الداخلية، قبل أن يفاجأ بانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هدفه لم يكن "التريند".