في 24 ساعة.. ضبط أكثر من 4 آلاف قضية كهرباء ومئات المخالفات الضريبية

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها ضبط 1.428 قضية متنوعة من قِبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

كما تم ضبط 4.155 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وفي مجال الضرائب العامة والجمارك، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 447 قضية، من بينها قضايا تحرٍّ عن مدينين لمصلحة الضرائب.

كذلك، ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 109 قضايا متنوعة، من بينها مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار.