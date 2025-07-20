الأحوال المدنية تواصل إيفاد القوافل لتقديم الخدمات الشرطية بالمحافظات

كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مجهّزة فنيًا ولوجستيًا إلى عدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك في إطار سياسة الوزارة لتيسير حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، حيث تم استخراج 7.680 بطاقة رقم قومي، و36.807 مُصدرات مميكنة.

ونظرًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بهذه المحافظات اعتبارًا من 19 يوليو 2025.

كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة لخدمة مختلف الفئات، مما أسفر عن استخراج وتوصيل 737 بطاقة رقم قومي، و158 مُصدرًا مميكنًا.

وفي استجابة للحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات إلى 73 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي بالمنازل والمستشفيات، إضافةً إلى استخراج وتجديد بطاقات لـ362 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادي الخاصة، و450 من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.

ولاقت هذه الجهود استحسان المواطنين، لما تمثله من تيسير في الحصول على الخدمات، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتقديم خدمات جماهيرية متميزة.

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