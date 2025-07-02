دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الأزبكية

كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأزبكية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الأزبكية.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت عملية إخماد النيران.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.