بالفيديو.. شقيقان يروّعان الأهالي في شبرا الخيمة بالرصاص والهيروين

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يطلقان أعيرة نارية في أحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية المتهمين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما شقيقان "عاطلان" يقطنان بدائرة القسم.

وتمكنت القوات من ضبطهما، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين. وبمواجهتهما، اعترفا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف فرض السيطرة على سكان المنطقة، كما أقرا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.