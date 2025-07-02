كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم باعتراضهم على الترحيل القسري لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتعرضهم به لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن الإجراءات المتبعة في ترحيل النزلاء تتم وفقاً للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية والتي تقضي بعرض النزلاء على جهات التحقيق وإعادتهم مرة آخرى لمراكزهم الأصلية.

كما أن المركز المشار إليه تتوافر به كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء فى إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، ويخضع للإشراف القضائي أسوة بباقي مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويأتي دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والحصول على استثناءات للعناصر الإرهابية التابعين لها من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.