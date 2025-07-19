كتب- صابر المحلاوي:

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت فيه البلوجر المعروفة "هدير عبدالرازق" وهي تتعرض للاعتداء بالضرب والسحل على يد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية.

رغم حذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره، إلا أن سرعته في التداول دفعت الأجهزة الأمنية لفحصه وتتبع ملابساته، والقبض على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها للتحقيق معهما.

الفيديو الذي لم يتجاوز مدته دقيقتين، أظهر مشادة عنيفة بين هدير ورجل بدا عليه الانفعال الشديد، قبل أن يتطور الأمر إلى ضرب مبرح وسحبها أرضًا داخل إحدى الغرف، وسط صرخاتها ومحاولاتها المقاومة.

وبعد تحليل المقطع والتواصل مع والد البلوجر ومحامي الرجل الظاهر في الفيديوتبين أنه طليق هدير عبدالرازق، وأن الواقعة جرت داخل شقته في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

تصريحات محامي طليق هدير عبدالرازق

وقال المحامي هيثم بسام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما.

وأضاف "بسام" أن ما قامت به "هدير عبد الرازق" يمثل جريمة تشهير بموكله، وهو ما يستوجب مساءلتها قانونيًا، حتى وإن كان الاعتداء قد وقع نتيجة خلافات بين الطرفين، مؤكدًا عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضدها أمام جهات التحقيق.

والد هدير عبدالرازق: "الكلام ده مش صحيح"

وتواصل "مصراوي" مع والد البلوجر "هدير عبدالرازق" لإعطائه حق الرد على تصريحات دفاع زوجها بشأن مقطع فيديو الاعتداء عليها بالضرب والسحل في إحدى الشقق الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ونفى والد البلوجر "هدير عبدالرازق" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، حول تناول ابنته للمواد المخدرة، قائلا: "الكلام ده مش صحيح، محامي مين ده معرفش حد بالاسم ده".

وعن تعليقه على فيديو الاعتداء على نجلته داخل إحدى الشقق، قال: "هشوف الفيديو وارجعلك".

لايف القبض على هدير عبدالرازق

خروجت منذ قليل هدير عبدالرازق في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجدها داخل شقتها، محاولة إظهار نفسها، ومطالبة متابعيها بدعمها، خلال اللايف، ظهرت وهي تبكي وتردد: "أنا مش هفتح الباب، هو المفروض مين اللي يتقبض عليه؟"

وحاولت هدير التحصن خلف باب مصفح، ما أعاق تنفيذ قرار الضبط لبعض الوقت، لكنها لم تصمد طويلًا، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبطها واقتادتها إلى قسم الشرطة، تمهيدًا للتحقيق معها في ما نُسب إليها من بلاغات متداولة.

القبض على طليق هدير عبدالرازق

وعلى جانب آخر ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق، للتحقيق معه في مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة تعديه عليها بالضرب والسحل داخل إحدى الشقق.

وفي وقت سابق، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، تقدم بلاغ رسمي ضدها يتهمها باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، وقامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاته وبعض الأجهزة الخاصة به.

وأوضح الشاكي أن الواقعة بدأت بعد طلاقهما، حيث استمرت هدير عبد الرازق في إيذائه نفسيًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أنها استخدمت حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في بث فيديوهات تحمل إساءات له، وتهدف إلى التشهير والنيل من سمعته، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الاتهامات.