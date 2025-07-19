القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق بعد تداول فيديو الاعتداء عليها

كتب- أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تعديه عليها بالضرب والسحل داخل إحدى الشقق.

وكانت "هدير عبدالرازق" قد نشرت عبر حسابها مقطعًا مصورًا يُظهر اعتداء أحد الأشخاص عليها داخل شقة سكنية، قبل أن تقوم لاحقًا بحذفه، وسط تفاعل واسع من المتابعين ومطالبات بالتحقيق في الواقعة.

وكان المحامي هيثم بسام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كشف إن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما بسبب تعاطيها للمواد المخدرة.

وأضاف "بسام" أن ما قامت به "هدير عبد الرازق" يمثل جريمة تشهير بموكله، وهو ما يستوجب مساءلتها قانونيًا، حتى وإن كان الاعتداء قد وقع نتيجة خلافات بين الطرفين، مؤكدًا عزمه التقدم ببلاغ رسمي ضدها أمام جهات التحقيق.

وكانت نشرت "هدير عبدالرازق" مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليها بالضرب والسحل على يد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه مرة أخرى.