طالب يعترض على توقيفه بعد مخالفة مرورية في كفر شكر | فيديو

كتب - عاطف مراد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية، ويعترض على أحد أفراد الشرطة خلال محاولته إيقافه في نطاق مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وبفحص الواقعة، تبيّن أنّ الحادثة تعود إلى يوم 3 من الشهر الجاري، حين حاول أحد أفراد الشرطة إيقاف الدراجة النارية المخالفة التي كانت تسير عكس الاتجاه، فاعترض قائدها على الإجراء.

ونجحت القوات في ضبط قائد الدراجة، وتبيّن أنه طالب مقيم بدائرة المركز، وتم التحفّظ على الدراجة النارية فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.