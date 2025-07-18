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انهيار عقار من 3 طوابق بالساحل وإنقاذ مصابين من تحت الأنقاض

02:35 م الجمعة 18 يوليه 2025

انهيار عقار ارشيفية

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كتب - عاطف مراد:

شهدت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة لحظات مرعبة، بعدما انهار عقار سكني مكوّن من 3 طوابق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا تحت الأنقاض.

وبدأت تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة يُفيد بانهيار عقار في نطاق المنطقة. وعلى الفور، توجهت قوات الأمن إلى موقع الحادث مدعومة بـ فرق الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال مصابين اثنين من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات التمشيط جارية للبحث عن مفقودين محتملين. وتم فرض كردون أمني حول موقع العقار المنهار، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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انهيار عقار منطقة الساحل ضحايا تحت الأنقاض
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