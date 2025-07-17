قرار من النيابة بواقعة طعن "طالب شبرا" ضحية رفض الغش في الثانوية

كتب - رمضان يونس:

أمرت نيابة شبرا الخيمة ثان، برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى، بحبس الطالب "سيف" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع في قتل زميله "طه" أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، إثر رفض الأخير مساعدته في الغش.

ووجهت النيابة للمتهم "سيف" تهمة الشروع في القتل في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، بعد أن كشفت التحقيقات عن اعتدائه على زميله باستخدام سلاح أبيض أمام المدرسة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها حاليًا لضبط 5 متهمين آخرين متورطين في الواقعة.

وكان قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قد تلقى بلاغًا من والد الطالب "طه"، أفاد فيه بتعرض نجله للطعن من قبل زميله وآخرين أمام مدرسة محمد فريد بمنطقة بهتيم، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهم "سيف" طلب من نجله مساعدته في الغش داخل اللجنة، إلا أن "طه" رفض، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الامتحان الأخير، فوجئ بوجود المتهم وآخرين في انتظاره أمام المدرسة، حيث قاموا بطعنه ثلاث طعنات تسببت له في شرخ بالجمجمة.

ونجح رجال المباحث في تتبّع خط سير الطالب المتهم، وألقوا القبض عليه داخل أحد أماكن اختبائه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وجارٍ عرضه على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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