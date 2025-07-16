راكب سعودي يفقد حقيبته في مطار القاهرة.. والأمن يستعيدها خلال دقائق



كتب - محمد الصاوي:

في استجابة أمنية سريعة، تمكّن رجال مباحث مطار القاهرة الدولي من استعادة حقيبة مفقودة تعود لراكب سعودي، بعد جهود مكثفة بدأت بمجرد تلقي البلاغ، وأسفرت عن تحديد موقع الحقيبة وتسليمها دون أن تُمسّ.

وكان الراكب قد أبلغ عن فقدان حقيبته داخل صالة الوصول، لتبدأ على الفور عملية بحث موسعة قادها اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، حيث شُكل فريق أمني تولى مراجعة كاميرات المراقبة والتنسيق مع عناصر الأمن المنتشرة في أنحاء المطار.

وبعد دقائق معدودة من العمل الميداني والتحليل الفني للكاميرات، تم العثور على الحقيبة كاملة، وتسليمها لصاحبها الذي أبدى امتنانًا بالغًا ليقظة رجال الأمن وسرعة تجاوبهم.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تعكس مدى التطور التكنولوجي والجاهزية المستمرة التي تتمتع بها منظومة أمن مطار القاهرة، مشيرين إلى أن مثل هذه المواقف تعزّز من ثقة المسافرين في الإجراءات المتبعة داخل المطار.

ومن جانبه، وجّه الراكب السعودي شكره وتقديره لوزارة الداخلية ورجال الأمن بمطار القاهرة الدولي، على ما وصفه بـ"الاهتمام الراقي والتعامل الأصيل"، مؤكدًا: "كل التحية والتقدير من أعماق القلب لجهودكم المشرفة".. وأدعو جميع المسافرين لتوخي الحذر والانتباه لمقتنياتهم الشخصية أثناء التنقل داخل المطار".