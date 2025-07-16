إعلان

"خلص عليها وهي حامل".. تفاصيل مقتل فتاة على يد زوجها لرفضها تعاطيه المخدرات

06:45 م الأربعاء 16 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل بسبب خلافات حول رفضها تعاطيه المخدرات بالمعادي.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الزوج مدمن للمخدرات، وتكررت مشاجراته مع زوجته بسبب رفضها ذلك فانهال عليها بالضرب بآلة حادة، وأحدث بها إصابات وجروحًا شديدة، سقطت على أثرها أرضًا.

جاء في مناظرة النيابة أن المجني عليها في عقدها الثاني، في شهورها المتقدمة من الحمل، توفيت إثر تعرضها لضرب شديد باستخدام آلة حادة أدى إلى جروح قطعية، ونزيف دموي حاد أسفر عن وفاتها، ووفاة الجنين.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها الزوج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل فتاة ريمة قتل سم شرطة المعادي تل زوجته بالمعادي ناظرة النيابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة