كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل بسبب خلافات حول رفضها تعاطيه المخدرات بالمعادي.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الزوج مدمن للمخدرات، وتكررت مشاجراته مع زوجته بسبب رفضها ذلك فانهال عليها بالضرب بآلة حادة، وأحدث بها إصابات وجروحًا شديدة، سقطت على أثرها أرضًا.

جاء في مناظرة النيابة أن المجني عليها في عقدها الثاني، في شهورها المتقدمة من الحمل، توفيت إثر تعرضها لضرب شديد باستخدام آلة حادة أدى إلى جروح قطعية، ونزيف دموي حاد أسفر عن وفاتها، ووفاة الجنين.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها الزوج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.