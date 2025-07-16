انتهاء أزمة ابنة الكابتن ربيع ياسين وطليقها بعد التصالح أمام النيابة

كتب- صابر المحلاوي:

انتهت أزمة تقى ياسين، ابنة نجم النادي الأهلي الأسبق والمدير الفني السابق لمنتخب الشباب ربيع ياسين، مع طليقها، وذلك بعد مثولهما أمام نيابة الشيخ زايد والتصالح بشكل رسمي، وتنازل كل منهما عن الاتهامات المتبادلة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في البلاغات المتبادلة بين الطرفين، حيث اتهمت تقى طليقها بالتعدي عليها بالضرب، وسرقة مشغولات ذهبية وألماس ومبالغ مالية من داخل مسكن الزوجية، الكائن بإحدى الفيلات في كمبوند "ريجنسي" بمدينة الشيخ زايد 2.

وفقًا لأقوالها، فإن طليقها استولى على سبيكتين من الذهب، وخاتمين من الألماس، ومبلغ 4 آلاف دولار، قبل أن يقوم بطردها من الفيلا. وفي المقابل، اتهمها هو الآخر بسرقة نفس المتعلقات، مدعيًا ملكيته لها.

وقد تم تحرير محاضر رسمية من الطرفين، وأخطرت النيابة التي استدعت كليهما للتحقيق، قبل أن يُعلنا التصالح والتنازل عن الاتهامات الموجهة من كل طرف للآخر.

وبناءً عليه، قررت النيابة صرفهما من سرايا النيابة، واعتبرت التحقيقات منتهية في البلاغين.