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موظف سابق يستولي على أرصدة عملاء بمحافظ إلكترونية بطرق احتيالية

12:03 م الأربعاء 16 يوليو 2025

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة نصب واحتيال استهدفت عددًا من عملاء إحدى شركات التمويل، بعد تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسؤول بالشركة يفيد بتعرض العملاء لوقائع استيلاء على أرصدة المحافظ الإلكترونية المخصصة لهم.

وتبين من الفحص والتحريات أن وراء الواقعة موظفًا سابقًا بالشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامه في قضايا مماثلة، استغل عمله السابق في الشركة وتمكن من الحصول على البيانات الشخصية للعملاء خلال فترة عمله.

واستغل المتهم تلك البيانات في التواصل مع الضحايا، مدّعيًا تحديث بياناتهم أو إعادة تفعيل المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم، وتمكن من الحصول على بيانات الدخول وأكواد التفعيل، ليقوم بعد ذلك بسحب الأرصدة والاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من الشرطة من ضبط المتهم داخل محل سكنه بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص الهاتف المضبوط، تبين احتواؤه على رسائل وأدلة تثبت تورطه في الوقائع المنسوبة إليه، وبمواجهته أقر بارتكاب عمليات الاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية موظف محافظ إلكترونية الجيزة
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