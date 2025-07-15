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حادثة طعن طالب امتحانات الثانوية العامة.. أسرة "طه" تكشف حقيقة التصالح مع المتهم

11:33 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
  • عرض 15 صورة
    الطالب المعتدي عليه
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كتب- أحمد عادل:

كشفت أسرة "طه" طالب الثانوية العامة المجني عليه في واقعة الاعتداء بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة في آخر أيام الامتحانات، بسبب رفضه إملاء زميله الإجابات داخل اللجنة، عن إمكانية التصالح مع أسرة المتهم.

وقال "محمد" شقيق والدة "طه" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أسرة الطالب المتهم عرضت التصالح عبر وسطاء، لكن الأسرة رفضت التنازل وقررت الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية، قائلًا: "ولا فلوس الدنيا هتعوضنا عن نقطة دم نزلت من ابننا".

وتابع خال المجني عليه، أن "طه" في حالة مستقرة عقب خضوعه لعملية جراحية بسبب طعنة نافذة بجوار القلب، وبدأ يستعيد وعيه تدريجيًا.

ووجهت أسرة المجني عليه الشكر للأجهزة الأمنية، لسرعة الاستجابة والقبض على المتهم المتسبب في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالب المتهم في واقعة الاعتداء على "طه" بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بطعنات وجروح متفرقة بالجسد.

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حادثة طعن امتحانات الثانوية العامة الأسلحة البيضاء الأجهزة الأمنية
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