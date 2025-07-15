ضبط مديرة كيان تعليمي مخالف في مدينة نصر

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على مديرة تدير كيان تعليمي بدون ترخيص بمدينة نصر.

معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بممارسة المتهمة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى مخالف.

المتهمة تزعم منحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان وضبط المديرة المسئولة وبحوزتها عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان وكارنيهات وأختام أكلاشية.

بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.