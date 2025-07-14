رئيس محكمة النقض يصدر حركة تنقلات واسعة بين قيادات المحكمة
كتب- أحمد أبوالنجا:
أصدر القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بندب وتجديد ندب السادة القضاة بمحكمة النقض، وذلك على النحو التالي:
المكتب الفني:
ندب القاضي محمد هلالي محمد هلالي – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.
ندب القاضي جمال حسن جودة – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.
تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.
نيابة النقض:
ندب القاضي معتز أحمد مبروك – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ندب القاضي هشام محمد فرغلي طلبة – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تفتيش نيابة النقض:
تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد أبو العيلة – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
تجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ندب القاضي د. محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى:
تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي د. محمد سامي العواني – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي حسام حسين الجيزاوي – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي محمد حسن الشربيني – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي أحمد عبد الله أنيس – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي أحمد فرغلي الزناتي – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب القاضي مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفني لمحكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب أحمد محمد عيد سالم – المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب مصطفى طه سيد قاسم – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب جمال السيد البكري – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
تجديد ندب مهاب نبيل الكشكي – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار الفني لرئيس محكمة النقض:
تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.
تجديد ندب القاضي حسام حسين الديب – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.
إدارة العلاقات الدولية:
تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا لإدارة العلاقات الدولية.
تجديد ندب القاضي شريف عبد القادر الشيتاني – نائب رئيس محكمة النقض – مساعدًا لرئيس إدارة العلاقات الدولية.
تجديد ندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات الدولية.
تجديد ندب القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات الدولية.
العلاقات والإعلام:
تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
مركز المعلومات القضائي:
تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.
تجديد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.
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