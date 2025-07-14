رئيس محكمة النقض يصدر حركة تنقلات واسعة بين قيادات المحكمة

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر القاضي عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بندب وتجديد ندب السادة القضاة بمحكمة النقض، وذلك على النحو التالي:

المكتب الفني:

ندب القاضي محمد هلالي محمد هلالي – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ندب القاضي جمال حسن جودة – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

نيابة النقض:

ندب القاضي معتز أحمد مبروك – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ندب القاضي هشام محمد فرغلي طلبة – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تفتيش نيابة النقض:

تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد أبو العيلة – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ندب القاضي د. محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى:

تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي د. محمد سامي العواني – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي حسام حسين الجيزاوي – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي محمد حسن الشربيني – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي أحمد عبد الله أنيس – نائب رئيس محكمة النقض – أمينًا عامًا مساعدًا لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي أحمد فرغلي الزناتي – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب القاضي مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفني لمحكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب أحمد محمد عيد سالم – المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب مصطفى طه سيد قاسم – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب جمال السيد البكري – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

تجديد ندب مهاب نبيل الكشكي – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

المستشار الفني لرئيس محكمة النقض:

تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.

تجديد ندب القاضي حسام حسين الديب – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.

إدارة العلاقات الدولية:

تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيسًا لإدارة العلاقات الدولية.

تجديد ندب القاضي شريف عبد القادر الشيتاني – نائب رئيس محكمة النقض – مساعدًا لرئيس إدارة العلاقات الدولية.

تجديد ندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات الدولية.

تجديد ندب القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات الدولية.

العلاقات والإعلام:

تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي – نائب رئيس محكمة النقض – مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضوًا بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

مركز المعلومات القضائي:

تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.

تجديد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي – نائب رئيس محكمة النقض – مديرًا مساعدًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.