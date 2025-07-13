كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف 6 متهمين على حكم المؤبد والسجن 5 سنوات في واقعة قتل بائع جمبري في "سوق العبور"، إثر معركة دامية بين عائلتين في عنبر السمك، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.

وأدانت الدائرة "9" جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية، في جلسة 26 أبريل الماضي، متهم بالسجن المؤبد و5 آخرين بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات في القضية. في واقعة قتل "بائع جمبري" في خناقة شادر السمك بسوق العبور بين عائلتين.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلى جنايات شرق القاهرة، للمتهمين "م. م"، و "ح. خ"، و "أ. ح"، و "م. ح"، و "م. ح"، و "ع. ح"، تهمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما و سلامتهما وتهديد حياتهما.

وجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف نشب بينهما، فاستغل المتهم ذلك ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وباقي المتهمين بالسجن 5 سنوات لما أسند إليهم من اتهام.