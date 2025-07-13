كتب - محمد شعبان:

في لحظات تحولت واجهة أحد أشهر شوارع فيصل إلى كتلة من اللهب والدخان، صرخات واستغاثات، ولهيب يتصاعد من عقار شاهق أمام المارة المذهولين، بينما تحاول عربات الإطفاء شق طريقها وسط زحام الشارع.

كل شيء بدأ بشرارة في محل صغير، لكنها سرعان ما التهمت طابقًا تلو الآخر، حتى وصلت إلى سيارة كانت تقف بسلام أمام المحل.

حريق مروع اندلع في أحد العقارات السكنية بشارع العشرين بمنطقة فيصل، وتحديدًا قرب فرع توشيبا العربي تحديدا داخل محل "ألفا"لبيع العطور بالطابق الأرضي، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى محل ملابس مجاور وتتصاعد إلى الطابقين الأول والثاني من العقار المكون من 8 طوابق.

لم يتوقف الحريق عند جدران العقار فقط، بل امتدت النيران لتلتهم سيارة ملاكي كانت متوقفة أمام المحل، وسط حالة من الذعر والارتباك بين الأهالي والمارة الذين حاولوا جاهدين السيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وشهدت المنطقة حالة من الشلل المروري المؤقت بسبب تصاعد ألسنة الدخان الكثيف، بينما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، دون تسجيل إصابات بشرية حتى لحظة تحرير الخبر.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي داخل المحل.