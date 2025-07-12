كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بالتعدي على سائق سيارة أجرة، مما تسبب في إصابته وإحداث تلفيات بمركبته، وذلك على خلفية خلاف حول أولوية المرور.

وتبين أنه بتاريخ 10 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة المنيا بلاغًا من سائق مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين – أحدهما سائق، والآخر نجل عمه – مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلاف نشب بينهم أثناء السير على الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.