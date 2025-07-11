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فيديو صادم يقود الشرطة لـ4 تجار مخدرات

08:11 م الجمعة 11 يوليو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الزعم باتجار بعض الأشخاص فى المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى القليوبية والجيزة لا يوجد لهم معلومات جنائية، ولم يعثر بحوزتهم على أية مواد مخدرة.

بمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه تم تصويره حال قيام أحدهم بتوزيع أقراص منشطة عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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