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الداخلية تكشف حيلة 4 تجار مخدرات لغسل 50 مليون جنيه

05:47 م الجمعة 11 يوليو 2025

غسيل-الأموال

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القاهرة - مصراوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية اتخذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

المتهمون حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه.

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غسيل أموال الداخلية مكافحة المخدرات معلومات جنائية مواد مخدرة
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