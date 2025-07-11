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ليلة الغدر على الطريق.. كواليس التعدي على سائق رحلات وسرقة سيارته بالقاهرة

02:05 م الجمعة 11 يوليو 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة الاعتداء على سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية أثناء عمله بنقل ركّاب من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من سائق يعمل بمكتب للرحلات في محافظة الإسكندرية، أفاد فيه بأنه أثناء توصيل شخصين من منطقة الأتوستراد بالقاهرة إلى محافظة الإسكندرية، قاما بإجباره على التوقف والنزول من السيارة، ثم استوليا عليها وبداخلها هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وذلك بسبب خلافات مالية بين الجناة ومالك مكتب الرحلات.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما مالك محل وسائق، مقيمان بمحافظة القاهرة. وتم العثور بحوزتهما على الهاتف المحمول وحافظة النقود المسروقة، كما تم استعادة السيارة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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