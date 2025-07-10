كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشها سكان شارع مراد بالجيزة، اشتعلت ألسنة اللهب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في عقار يطل مباشرة على حديقة الحيوان، وسط تصاعد كثيف للدخان، وصيحات استغاثة دوت في المكان.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل العقار رقم 113 والمكون من 10 طوابق.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية، بقيادة نائب مدير الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ البري، وبدعم من فرقة الغرب، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

جهود مكثفة بذلتها قوات الإنقاذ لمحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أدوار العقار، بالتزامن مع عمليات إجلاء السكان وإخراج المحتجزين وسط الدخان والنيران.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد والبحث عن أسباب الحريق، فيما لم تُعلن مديرية أمن الجيزة عن وجود إصابات أو خسائر بشرية.