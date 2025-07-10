كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بالسادس من أكتوبر، تأييد قرار حكم إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة، في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وفقًا لما أكده أحمد مختار، دفاع الطفل المجني عليه.

وشهدت المحاكمة تواجد الفنان محمد رمضان وتغيب نجله عن حضور الجلسة، فيما حضرت والدة الطفل المجني عليه، ضحية نجل محمد رمضان، وقدما دفاع الطفل وثيقة تصالح مع الطفل المتهم خلال نظر المعارضة على حكم إيداع نجل محمد رمضان.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.