إريتري ينهي حياته بطريقة مروعة في أرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم هز سكان منطقة أرض اللواء وسط الجيزة، فوجئ أهالي شارع سعاد عبد الحميد المتفرع من الطريق الأبيض بسقوط شاب من أعلى، وسط حالة من الذهول والصدمة.

الإفادة الأولية أشارت إلى أن المتوفى يحمل الجنسية الإريترية تخلص من حياته شنقًا في ظروف غامضة لم تتضح تفاصيلها بعد.

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة العجوزة إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المكان، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.