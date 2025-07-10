مشهد مفزع لأطفال فوق نوافذ سيارة متحركة على الدائري

كتب - علاء عمران:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا أظهر مجموعة من الأطفال يجلسون على نوافذ سيارة أثناء سيرها بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة، في مشهد عرّض حياتهم لخطر داهم.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه موظف يقيم بدائرة قسم شرطة المنيب. وبمواجهته، أقر بما نُسب إليه، موضحًا أنه كان يلهو مع أطفاله دون إدراك خطورة ما فعل.

وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.