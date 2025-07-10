كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حبس موظف سابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طليقته بإطلاق النار عليها أثناء سيرها برفقة زوجها الحالي بالممشى السياحي في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا، على خلفية التحقيقات التي تجريها في الواقعة، وندبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وصرحت بدفنها عقب انتهاء التشريح.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتهم أطلق النار على طليقته انتقامًا منها، بدعوى منعه من رؤية أطفاله، ولعلمه بزواجها العرفي من آخر.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأُحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بعرضه على قاضي المعارضات، فقرر الأخير تجديد حبسه 15 يومًا.





