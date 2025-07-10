"بناتي اللي حبسوني.. رافعين 39 قضية".. إبراهيم سعيد بين أحكام النفقة وأروقة المحاكم

تصدر لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تطورات جديدة في أزمته القضائية مع طليقته، والتي تضمنت صدور أحكام ضده في عدد من القضايا المقامة منها، بلغ عددها 39 قضية.

وتطور الموقف مؤخرًا بعد القبض عليه لتنفيذ بعض تلك الأحكام، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مع تحديد مواعيد جديدة لإعادة النظر في القضايا المتبقية.

البداية.. القبض على إبراهيم سعيد

في مارس الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم سعيد، عقب صدور حكم نهائي بحبسه في قضية نفقة بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، بناءً على دعوى أقامتها طليقته للمطالبة بمستحقات متراكمة لصالحها ولصالح ابنتيهما.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة، إذ يواجه اللاعب السابق نحو 39 قضية، تنوعت بين دعاوى نفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، إلى جانب دعاوى حبس وغرامات.

وكانت محكمة أسرة النزهة قد أصدرت حكمًا بحبسه لمدة شهر، في دعوى نفقة إضافية قيمتها 227 ألف جنيه.

إخلاء سبيل

وتقدم المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد بطعن على الحكم، كما قدم بلاغًا يتهم طليقته بتزوير مستندات قُدمت للمحكمة على أنها أدلة إدانة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل إبراهيم سعيد على ذمة القضايا، وتحديد مواعيد جديدة لإعادة النظر في الدعاوي المقامة.

جلسات المحاكمة

وفي سياق متصل، أجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته إلى جلسة 22 يوليو الجاري، لإعادة الإعلان.

كما حددت المحكمة المختصة جلسة 13 يوليو، لنظر دعوى النفقة المدرسية الخاصة بابنتيه، فيما من المقرر نظر طعن آخر في 15 سبتمبر المقبل، على أربعة أحكام حبس صادرة ضده.

انهيار ابراهيم سعيد

وظهر لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، وهو في حالة انهيار تام، عقب إخلاء سبيله على ذمة القضايا المقامة من طليقته، مستاءًا من شهادة ابنتيه ضده في المحكمة، وانحيازهن إلى جانب والدتهن في القضايا المتداولة.

وخلال الفيديو، تساءل إبراهيم سعيد باكيًا، "أنا عايز أعرف من دار الإفتاء ومن فضيلة شيخ الأزهر، أعمل إيه مع أسرتي بعد اللي حصل؟ أدعيلهم ولا أدعي عليهم؟ هل ينفع أب يبعت فلوس لأولاده، ويتطلب منهم يمضوا على إنها نفقة أكل ولبس؟ مش زعلانين وأنتم واقفين قدام القاضي وتشهدوا ضد أبوكم؟"