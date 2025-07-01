أتوبيس يصطدم بكمين مرور بالطريق السياحي

كتب - محمد شعبان:

أصيب شرطيان إثر اصطدام أتوبيس "كوستر" بكمين مروري أعلى الطريق السياحي بالجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أول الطريق السياحي.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم أتوبيس "كوستر" بكمين مرور أعلى الطريق المشار إليه، مما أسفر عن إصابة أميني شرطة.

المصابان نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.