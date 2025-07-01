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كواليس فيديو اعتداء 5 أشخاص على مالك كافيه بالوراق

06:47 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

المتهمون

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 يونيو الماضي تبلغ لقسم شرطة الوراق بحدوث مشاجرة بين مالك كافيه مصاب بجروح متفرقة بالجسم و5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية؛ بسبب خلافات مالية سابقة بينهم حول فاتورة مشروبات.

واعتدى الطرف الثاني على مالك الكافيه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم محدثين إصابته وتمكن رئيس مباحث الوراق ومعاونوه من ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى ارتكابها.

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