فيديو صادم | سائق ميكروباص يتعاطى الحشيش أثناء القيادة.. وتدخل عاجل من الداخلية
01:31 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر سائق سيارة ميكروباص أثناء تعاطيه مخدر الحشيش خلال قيادته في محافظة الجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد السيارة المشار إليها وضبط قائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، كما تبيّن أنه يقود دون حيازة رخصة قيادة.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون، وضبط المخالفات التي تُهدد سلامة المواطنين على الطرق.
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