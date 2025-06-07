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إصابة 3 أشخاص في حادث بالتجمع

07:02 م السبت 07 يونيو 2025

حادث دراجة نارية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بينهم شرطيان إثر اصطدام دراجة نارية بكمين أعلى محور السادات، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام بوابة منتجع النخيل.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام دراجة نارية بكمين شرطة اتجاه مدينة نصر، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين.

قائد الدراجة نُقل إلى مستشفى القاهرة الجديدة والشرطيان إلى مستشفى الشروق للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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حادث دراجة نارية كمين شرطة التجمع
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