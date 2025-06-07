مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالتنسيق بين قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" وقطاع الأمن المركزي؛ لمكافحة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف هذه البؤر الإجرامية، وأسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة عن مصرع عنصرين جنائيين بسوهاج، وهما محكومان بالسجن في جرائم مخدرات وحيازة سلاح، ومطلوب ضبطهما في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط باقي العناصر المتورطة، وبحوزتهم حوالي 470 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، آيس)، بالإضافة إلى 35 قطعة سلاح ناري مختلفة بين بنادق آلية وخرطوش وأسلحة محلية الصنع.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 46 مليون جنيه.

واتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتستمر التحقيقات للقبض على باقي المتورطين.