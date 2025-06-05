ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بفرص عمل وهمية بالخارج

كتب- عاطف مراد:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالنصب على عدد من المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية في الدقهلية.

جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين - هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.