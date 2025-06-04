ارتدى نقاب واقتحم منزل طليقته.. محاولة انتقام انتهت بطعنات بالوراق

كتب – صابر المحلاوي:

لم يتردد أهالي منطقة الوراق في محافظة الجيزة، لحظة عندما سمعوا صوت صراخ سيدة تستغيث بهم لإنقاذها من عنف طليقها، إذ هرعوا إلى العقار، لكنهم صدموا عندما رأوا رجل متنكر في زي "حريمي" محاولا الانتقام من السيدة لزواجها من رجل آخر بعد انفصالهما.

الواقعة بدأت حينما تنكر رجل أربعيني في زي سيدة، وأخفي ملامحه خلف نقاب وعباءة، وتسلل إلى شقة طليقته في الطابق الأرضي، متسلحًا بزجاجات البنزين وسكين حاد، بهدف تنفيذ جريمته التي خطط لها بدقة: "يحرقها هي وجوزها".

في لحظة، دوى صراخ الزوجة في المكان: "الحقوني.. طليقي عايز يولع فيّا أنا وجوزي"، لتتحول الشقة إلى فوضى عارمة، المتهم فشل في إشعال النار بعدما سكب البنزين على الأرض، فأشهر السكين وانهال طعنًا على طليقته وزوجها. حاول الهرب لكن الأهالي ضبطوه عند مدخل العقار، حتى حضرت الشرطة.

انتقل العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ، وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها العقيد مجدي موسى، تبين أن المتهم لم يتحمل فكرة زواج طليقته، واعتبر أن زوجها الجديد كان سببًا في خراب بيته، فقرر الانتقام بطريقته الخاصة.

نُقل المصابان "محمد"، 24 سنة، مصاب بطعنة في الجانب الأيمن، وزوجته "ياسمين"، 30 سنة، مصابة بطعنات بالوجه واليد، إلى المستشفى، فيما تحفظت أجهزة الأمن على المتهم، وأمرت النيابة بسماع أقوال الضحيتين عقب تماثلهما للشفاء، مع تكليف المعمل الجنائي بمعاينة آثار البنزين في الشقة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته وزوجها الجديد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.