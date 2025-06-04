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حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف أجنبية في النزهة

07:17 م الأربعاء 04 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة المختصة، حبس شخصين المتهمان بسرقة هاتف محمول من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية؛ بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات " تحمل جنسية إحدى الدول" بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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