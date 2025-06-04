16 يوليو.. استئناف على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم المصري

كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 16 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المُقدم على حكم براءة الفنان محمد رمضان من اتهامه بـ"إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة"، خلال مشاركته في مهرجان فني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري، والترويج لما وصفه بأفكار ورموز هدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وذكرت الدعوى، أن "رمضان" ظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما اعتُبر إساءة للرمز الوطني، إلى جانب تلميحات رمزية مرتبطة بما أُطلق عليه "الماسونية".

ويُذكر أن محكمة جنح الدقي كانت قد أصدرت حكمًا ببراءة رمضان في القضية رقم 6110 لسنة 2025، إلا أن الاستئناف أعاد الملف إلى القضاء للنظر فيه مجددًا.