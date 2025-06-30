القاهرة - مصراوي:

أعلنت النيابة العامة أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وأن التقديم سيكون إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية لها.

النيابة العامة في بيان لها مساء الاثنين أعلنت عن تذكير للمحامين بأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ 18-5-2025، على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة.

وأوضحت النياب أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في 30-5-2025 بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة.

وأهابت النيابة العامة، بالمحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء.

ونوهت النيابة العامة، إلى أن عدد المحامين الذين فعلوا حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ 104 آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو 34 ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول.