كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما سيارتان تسيران عكس الاتجاه، بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياة المواطنين وقائدي المركبتين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين وقائديهما. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو الذي ورد بمقاطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين والمركبتين.