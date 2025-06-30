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الداخلية تضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة

12:01 م الإثنين 30 يونيو 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدّر بـ11 مليون جنيه لدى عدد من تجار العملة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود الأمنية المكثفة في ملاحقة جرائم المضاربة بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، لما تمثله تلك الجرائم من تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد القومي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وزارة الداخلية ضربات أمنية جرائم الاتجار تجار العملة
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