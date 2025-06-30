كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالاصطدام بوالده وخطفه، ثم إلقائه في الطريق العام بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 مايو الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة ثانِ العامرية من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها والد صاحب الحساب، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابًا باشتباه ارتجاج في المخ وكسر بالركبة، إثر تعرضه لحادث سير بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب، قرر أنه أثناء توقفه على الطريق في انتظار سيارة للركوب، اصطدم به قائد سيارة أجرة وأصابه، ثم اصطحبه بدعوى نقله إلى المستشفى، إلا أنه عاد به إلى موقع الحادث بصحبة اثنين من أصدقائه، وقاموا بإنزاله والتعدي عليه بالسبّ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة (وتبين أنها منتهية التراخيص) وقائدها ورفيقيه. وبمواجهتهم، أقر السائق بمحاولته نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أن الأخير طلب الذهاب إلى مستشفى أقرب إلى محل سكنه، ما دفعه للاستعانة بصديقيه لإعادته إلى موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.