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براءة سيدة أعمال أردنية من اتهامات بالبلطجة وإتلاف ممتلكات

03:13 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة سيدة أعمال أردنية من الاتهامات الموجهة إليها من قِبل البلوجر "عمر. ا"، والتي تضمنت مزاعم بممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات.

واطّلعت المحكمة على أوراق القضية واستمعت إلى مرافعات الدفاع، لترى أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى درجة اليقين القاطع اللازم للإدانة في القضايا الجنائية، خاصة في ظل تضارب أقوال المجني عليه، وتعديله لروايته حول الواقعة أكثر من مرة أثناء التحقيقات.

كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى خلو أوراق الدعوى من أي معاينات فنية أو تسجيلات مرئية توثق الواقعة بشكل مباشر، فضلاً عن أن تحريات المباحث جاءت مبهمة ولم تُثبت بشكل واضح تورط المتهمة أو غيرها في الوقائع محل الاتهام.

وأوضحت المحكمة أن وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرابعة عزز من الشك في صحة أقواله، مما رجّح كفة البراءة.

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