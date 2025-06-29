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تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

06:47 م الأحد 29 يونيو 2025

المتهم

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كتب- محمد الصاوي:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعي.

تم ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – جهاز حاسب آلي– الأدوات المستخدمة في التصوير).

بمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مقاطع خادشة للحياء ضبط بلوجر الآداب العامة
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