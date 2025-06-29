الداخلية تكشف ملابسات دهس مسجل خطر لأب وابنته وحفيدته

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تصادم بالقاهرة نتج عنها مصرع أب وابنته وحفيدته وفرار مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور شخص وابنته وحفيدته الطريق محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة تم التحفظ عليها بينما لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة نتج عن ذلك وفاتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس له معلومات جنائية وضبطه بمكان اختبائه بالإسكندرية.

وبمواجهته علل هروبه من مكان الحادث خشية مسائلته قانونيا واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية.