السجن 5 سنوات لمتهم اعتدى على شاب بـ"كتر" في الجيزة

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم "زياد م."، لإدانته في واقعة التعدي على شاب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، وبالاشتراك مع آخر صدر بحقه حكم سابق، اعتدى عمدًا على المجني عليه "أدهم يحيى" عقب مشادة كلامية نشبت بينهم، حيث قام بتوجيه طعنة له باستخدام سلاح أبيض "كتر"، استقرت بذراعه الأيسر، وأسفرت عن إصابة بالغة خلّفت عاهة مستديمة، وفق تقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني منع الأهالي من التدخل لمساعدة المجني عليه، ما مكّن المتهم الرئيسي من ارتكاب جريمته. كما تبين أن المتهم أحرز السلاح الأبيض دون مبرر قانوني أو مهني.