إعلان

سحب 893 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

12:02 م الأحد 29 يونيو 2025

تركيب الملصق الإلكتروني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 893 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وتم تفعيل لوائح المرور على المخالفين.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تُمكّن مالكي المركبات بجميع أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور منظومة مرورية إلكترونية الخدمة الإلكترونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد