كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 893 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وتم تفعيل لوائح المرور على المخالفين.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تُمكّن مالكي المركبات بجميع أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.