بلاغ كاذب ضد شرطي ينتهي بضبط صاحبه في الجيزة

كتب- علاء عمران:

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال مستأجر أحد المحال بمحافظة الجيزة، عقب ادعائه الكاذب بقيام أحد رجال الشرطة بمصادرة عدد من الكراسي من داخل المحل دون وجه حق.

وتبين من الفحص أن الأجهزة المختصة بالمحافظة كانت تنفذ حملة لإيقاف أعمال مخالفة بالعقار محل الواقعة، وأن المحل المشار إليه غير مرخص، حيث تم توجيه مالكه لاستخراج التصاريح اللازمة.

وأكدت التحقيقات أن دور رجل الشرطة اقتصر على تأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة، دون أي تدخل في مصادرة محتويات المحل.