اندلاع حريق داخل قسم الأطفال بمستشفى البدرشين (صور)

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل قسم الأطفال بمستشفى البدرشين جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان من المستشفى.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعال النيران بمخزن البطاطين بقسم الأطفال بالطابق الثالث.

قوات الدفاع المدني أخمدت الحريق بالتزامن مع نقل الحالات الحرجة إلى رعاية الطوارئ فيما انحصرت الخسائر في احتراق 35 بطانية و35 وسادة و3 أطقم ملاءات.